Какая погода ждет пензенцев в воскресенье

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 19 июля.
По данным ведомства, в регионе будет переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь, ночью – без осадков. Ветер будет двигаться с севера со скоростью 7-12 метров в секунду. Синоптики обещают, что столбик термометра достигнет отметки в 20-25 градусов тепла.
Высокая пожарная опасность сохранится в Кузнецком, Земетчинском, Белинском и Пачелмском районах.