Стало известно, сколько болельщиков пустят на ближайшие матчи «Дизеля»

Пока хоккеисты тренируются на «земле», но уже на следующей неделе приступят к ледовым занятиям.

«Основная задача на данном этапе — поднять физическое и функциональное состояние команды, чтобы войти в сезон на должном уровне. С выходом на лед нужно сформировать звенья, пары, определиться с составом», — отметил главный тренер Алексей Ваулин.

Исполнительный директор клуба Владимир Романов уточнил, что все игроки сдали тест на коронавирус – результаты отрицательные. По данным пресс-службы «Дизеля», перед командой ставятся задачи, как минимум, не опустить «планку», заданную в этом году, то есть пробиться в плей-офф и попытаться подняться на турнирной таблице как можно выше.

Владимир Романов подчеркивает, что в настоящее время регион находится на втором этапе снятия ограничений, согласно которому можно пускать на матчи 10% от заполняемости стадиона (у «Дизель-Арены» это 550 человек).

«Скорее всего, такие правила будут действовать на Кубке «Дизеля» (0+), который состоится в августе. Что будет к сентябрю, когда планируется старт сезона, сложно сказать», — поделился он.