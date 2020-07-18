Аферистка выманила у жительницы Бессоновского района около 140 тыс. руб

По данным пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она сообщила собеседнице о том, что кто-то хочет украсть ее деньги со счета. Для того, чтобы сохранить средства, звонившая предложила перечислить их на резервный счет и сказать ей коды, которые поступят в SMS. Сельчанка так и поступила. После этого с ее карты пропали 138 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Пензенцам напоминают, что нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой и делиться с ними своими личными данными. Так действуют только мошенники.