Аферистка выманила у жительницы Бессоновского района около 140 тыс. руб

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33-лентяя жительница Бессоновского района Пензенской области обратилась с заявлением в полицию.
По данным пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она сообщила собеседнице о том, что кто-то хочет украсть ее деньги со счета. Для того, чтобы сохранить средства, звонившая предложила перечислить их на резервный счет и сказать ей коды, которые поступят в SMS. Сельчанка так и поступила. После этого с ее карты пропали 138 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Пензенцам напоминают, что нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой и делиться с ними своими личными данными. Так действуют только мошенники.