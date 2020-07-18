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18.07.2020г.
Белозерцев обратился к пензенцам по поводу смягчения ограничений из-за Covid-19

Белозерцев обратился к пензенцам по поводу смягчения ограничений из-за Covid-19

Сб, 18.07.20 14:09
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 18 июля записал видеообращение к жителям региона, в котором сообщил об ослаблении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Приводим текст обращения полностью.

«Уважаемые жители Пензенской области! Каждый день и каждую неделю мы наблюдаем за тем, как развивается ситуация с коронавирусом, анализируем ее, принимаем оперативные решения. Конечно, очень переживаем, если что-то идет не так, как хотелось, и вместе с вами радуемся победам. С мая мы постепенно возвращаемся к обычной жизни, поэтапно возобновляя деятельность различных сфер. На каждом этапе мы очень волнуемся, волнуетесь и вы - я вижу это, когда читаю комментарии и сообщения в соцсетях, и всегда разделяю эту тревогу, поэтому снятие ограничений происходит очень постепенно.

Сегодня понятно, что эти меры предосторожности, направленные на сохранение жизни и здоровья людей, были не напрасны, заболеваемость коронавирусом продолжает идти на убыль, снижается и количество случаев внебольничной пневмонии. Мы еще раз проанализировали ситуацию и посчитали возможным сделать следующий шаг по выходу из ограничений. Он также будет поэтапным. Первыми возвращаются к работе с соблюдением требований все торгово-развлекательные центры и кинотеатры, при условии заполняемости не более чем наполовину. Следующий шаг – открытие парков культуры и отдыха, возобновление работы аттракционов. Знаю, что наши дети этого очень ждут. Гостиницы, пансионаты, санатории смогут полноценно принимать постояльцев. На этом этапе мы планируем открытие детских загородных лагерей отдыха, если будем видеть дальнейшее снижение заболеваемости. Чуть позже в храмах начнут проводить богослужения с участием верующих.

Мы не ослабим контроль, будем очень внимательно следить за ситуацией, исходя из нее, рассчитываем в конце июля снять ограничения в работе всей сферы образования, в том числе дополнительного: школы искусств, музыкальные, спортивные школы, секции и кружки вновь будут открыты. Знаю и понимаю, что многие из вас ждут, когда появится возможность посещать выставки, концерты, большие соревнования, просветительские лекции. Она обязательно появится, с учетом того, что это будут массовым мероприятия, и их проведение станет завершающим этапом к возвращению к привычной жизни. Друзья, поверьте, я не меньше, чем вы, хочу снять оставшиеся ограничения, но рисковать здоровьем людей просто недопустимо. Один опрометчивый шаг может перечеркнуть результаты нескольких месяцев тяжелейшей борьбы с пандемией. Прошу вас, помните: многое зависит сегодня от нас с вами. Берегите себя, своих близких, будьте здоровы и счастливы».

 

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16.07.2020 07:32
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13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
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10.07.2020 18:33
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