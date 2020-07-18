Пензенцев шокировала побитая градом иномарка

В одном из пензенских новостных Instagram-аккаунтов появились кадры автомобиля, который изуродовало градом.

«Кто сказал град?! Нет, не слышал», - подписал мужчина и выложил фото.

Судя по снимкам, на автомобиль во время грозы обрушился град. Вмятины присутствуют на крыше, капоте и багажнике иномарки. Пользователи предположили, что град таких размеров мог бы травмировать и человека.

«Наверняка, машина из Поима! Грустно, но подобное стало нашим брендом, визитной карточкой - машина, побитая градом...», «Это где такой град был? Как будто с куриное яйцо?» - удивились пензенцы.

Автолюбителям напоминают о том, что во время поездки в град ущерб может быть гораздо серьезнее. Поэтому следует остановиться на крытой стоянке, под навесом заправки или шиномонтажа.