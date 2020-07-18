В Мокшанском районе мотоциклист вылетел с трассы

По словам очевидца, авария случилась в селе Подгорном на трассе М-5 «Урал». В группе соцсети «ВКонтакте» он пояснил, что молодой мотоциклист не справился с управлением и оказался на обочине. Пользователь подчеркнул, что водитель выжил. Также он прикрепил фото с места происшествия. Судя по ним, на месте работали медики.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.