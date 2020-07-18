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18.07.2020г.
В Мокшанском районе мотоциклист вылетел с трассы

В Мокшанском районе мотоциклист вылетел с трассы

Сб, 18.07.20 15:15
Просмотров: 417

В Мокшанском районе Пензенской области 18 июля произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По словам очевидца, авария случилась в селе Подгорном на трассе М-5 «Урал». В группе соцсети «ВКонтакте» он пояснил, что молодой мотоциклист не справился с управлением и оказался на обочине. Пользователь подчеркнул, что водитель выжил. Также он прикрепил фото с места происшествия. Судя по ним, на месте работали медики.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.

Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_1833292
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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25.06.2020 14:50
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