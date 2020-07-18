В Крыму отметили ажиотажный спрос на отдых

Эксперты отметили повышенный спрос на отдых в Крыму в июле и августе. Также идет бронирование мест в отелях на сентябрь.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, все стремятся приблизиться к показателям прошлого года по приему отдыхающих.

«У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август», — цитирует эксперта телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что загруженность отелей Крыма доходит до 100%, особенно на юге полуострова. При этом на август–сентябрь поступило еще больше заявок, чем на июль. Туристов интересует не только пляжный отдых, но также гастрономические, событийные, пешеходные, винные, круизные и другие туры по Крыму.