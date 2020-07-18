На ул. Чаадаева столкнувшиеся автомобили разлетелись по дороге

В Пензе 18 июля произошла авария. Об этом стало известно из группы соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, ДТП случилось возле заправки на ул. Чаадаева. Снимок был сделан около 14:10. Судя по кадру, столкнулись Opel и Lada Vesta. На асфальте лежит бампер иномарки. Обе легковушки заняли две полосы и затруднили движение для других автомобилей. Других участников аварии на фото не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными при совершении маневров на дороге.