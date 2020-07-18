Дождь подмочил картины художника на выставке в центре Пензы

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Художник-портретист 18 июля решил организовать выставку на площади Ленина в Пензе. Однако погода внесла свои коррективы в мероприятие.
О случившемся рассказал читатель информагенства и прислал фото. Судя по кадрам, мужчина устроил выставку картин в стиле перфоманс. Автор выбрал несколько больших холстов, чтобы творить прямо на публике. Однако дождь подмочил мероприятие в прямом смысле этого слова.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» художник отметил, что непогода ему нисколько не помешала, а свои работы он оставил прямо на площади до вечера.