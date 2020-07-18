Работа мечты. В пензенском офисе ищут менеджера для кота

Как сообщил владелец фирмы, нового офисного питомца назвали Барсинг. После того, как кот провел неделю среди сотрудников, оказалось, что он не только дарит им тепло и радость, но и отвлекает от рабочего процесса. Поэтому было решено найти нового работника, который будет заниматься только котом.

В его обязанности входят уход и забота о Барсинге. Также ему нужно будет чистить лоток и играть с пушистиком. За такую работу руководитель обещает платить 30 тысяч рублей.