В Пензе к месту ДТП приехала реанимация

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В Пензе 18 июля случилось серьезное ДТП, о котором очевидец сообщил в группе соцсети «ВКонтакте».
По его словам, авария произошла в районе автовокзала. Снимки пензенец сделал около 16:40. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и Nissan X-Trail. У внедорожника вывернуто колесо, смят правый бок, у второго участника инцидента сильно разбита передняя часть, отсутствует фара. На место приехали полицейские и реанимобиль.
Официальной информации о ДТП нет.
Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала.