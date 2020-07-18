В Пензе к месту ДТП приехала реанимация

В Пензе 18 июля случилось серьезное ДТП, о котором очевидец сообщил в группе соцсети «ВКонтакте».

По его словам, авария произошла в районе автовокзала. Снимки пензенец сделал около 16:40. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и Nissan X-Trail. У внедорожника вывернуто колесо, смят правый бок, у второго участника инцидента сильно разбита передняя часть, отсутствует фара. На место приехали полицейские и реанимобиль.

Официальной информации о ДТП нет.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала.