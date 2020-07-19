От коронавируса скончалась 68-летняя пензячка

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Новой жертвой вируса стала женщина 1952 года рождения, имевшая множество сопутствующих заболеваний. Об этом стало известно вечером 18 июля.
По состоянию на 18 число в Пензенской области выявлено 5954 случая заражения, из них за последние сутки подтверждено 35.
Напомним, губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение к жителям региона, в котором сообщил о смягчении ограничений из-за Covid-19.