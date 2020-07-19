Covid-19. Стало известно об очередной выписке выздоровевших пензенцев

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила об очередной выписке пациентов, переболевших коронавирусом.
«Выписаны сегодня 14 человек. Итого выздоровевших – 5268», - написала она вечером 18 июля.
Также Дина Черемушкина сообщила о смерти женщины 1852 года от коронавируса. По состоянию на 18 число в Пензенской области выявлено 5954 случая заражения, из них за последние сутки подтверждено 35.
Напомним, губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение к жителям региона, темой которого стало смягчение ограничений из-за Covid-19.