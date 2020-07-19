В центре Пензы началась реконструкция трех скверов

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Мэр Пензы Андрей Лузгин опубликовал в своем Instagram-аккаунте Stories, где запечатлел начало работ по реконструкции скверов в центре города.
«Началась реконструкция скверов Славы, «Копилка пословиц» и Пушкина», - подписал он видеозапись, опубликованную 18 июля.
На кадрах видно, как ведутся работы в первом из перечисленных скверов.
Ранее информагентство публиковало проекты реконструкции трех общественных территорий в центре Пензы. Узнать, как они преобразятся, можно ЗДЕСЬ.