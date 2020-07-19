Ученые предупредили о возможном появлении нового океана

Исследователи сообщили о том, что в будущем – примерно через 5-10 миллионов лет – в мире появится еще один океан.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News и ученых, к этому может привести тектонический разлом в восточной части Африки - в регионе Афар в Эфиопии. Дело в том, что он находится на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. В 2005 году в регионе образовалась трещина, длина которой сейчас - около 56 километров.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», - отметил профессор университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

По мнению исследователей, это явление связано с растущим давлением из-за поднимающейся магмы. Сейчас ученые наблюдают за движением плит с помощью GPS.