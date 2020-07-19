Пензенские супружеские пары поздравили с «золотыми» свадьбами

В четырех районных отделах управления ЗАГС Пензенской области прошли чествования супружеских пар, которые прожили вместе 50 лет.

Пост о юбилярах появился в Instagram-аккаунте ведомства. Поздравительный адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева получили супруги из Белинского, Вадинского, Малосердобинского и Спасского районов.

«По-настоящему крепкую семью отличает то, что в любое время, в печали или в радости, они - рядом, всегда вместе. Именно такие пары являются примером для окружающих, истинными хранителями семейных традиций и ценностей», - отметили в управлении ЗАГС.

Ранее информагентство выяснило, полагается ли пензенским супружеским парам выплата ха долгий брак. Почитать материал можно ЗДЕСЬ.