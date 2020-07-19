Пензенец снял на видео момент ДТП с мотоциклом на ул. Суворова

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» опубликовали запись с видеорегистратора, на которую попал момент аварии с мотоциклом на ул. Суворова в Пензе, произошедшей 18 июля.

Судя по надписи в правом верхнем углу, видео было снято в 17:24. На нем видно, как мотоциклист устремляется вперед по дороге, и его сбивает одна из легковушек, которая движется по ул. Кулакова.

«У пензенских водителей есть легенда, что «красный», на котором осталось две секунды, - это разрешающий сигнал светофора», - отметил в комментариях пользователь Артем.

«Неисправен отсчет. В любом случае движение надо начинать, когда загорается «зеленый». Причем не подгадывать скорость на предшествующей стометровке так, чтобы пролететь перекресток в первую миллисекунду «зеленого», а именно начинать. На этом видео - не единичный случай, в подборках ДТП такие занимают очень большой процент», - добавил он.

Официальной информации о произошедшем и о состоянии мотоциклиста нет. Напомним, при управлении транспортным средством не следует совершать необдуманные маневры, так как любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции, ограничений скорости и бокового интервала.