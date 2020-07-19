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19.07.2020г.
Пензячка лишилась четверти миллиона в надежде на легкий заработок

Пензячка лишилась четверти миллиона в надежде на легкий заработок

Вс, 19.07.20 13:12
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48-летняя жительница Пензы лишилась 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на ставках на курсы криптовалюты и ценных бумаг.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, объявление с предложением получить дополнительный доход таким способом она увидела в интернете в феврале. Она перешла на сайт и оставила свои контактные данные. В июне ей позвонил незнакомец, который сказал, что нашел заявку женщины на сайте и готов стать ее брокером.

Он пояснил, что сначала нужно создать на сайте аккаунт, перечислить на электронный кошелек 150 тыс. рублей и установить на устройстве программу удаленного доступа. Женщина так и сделала. Спустя некоторое время ее попросили сделать три ставки, после чего деньги с аккаунта списали. Пензячка перестала общаться с брокером, но в полицию не пошла.

На следующий день женщина оставила заявку на участие в торгах уже на другом сайте. Ей позвонила незнакомка, представилась личным брокером собеседницы и озвучила аналогичные требования – создать аккаунт, перевести на него 100 тыс. рублей, установить программу удаленного доступа. Женщину ничего не смутило и в этот раз, она вновь выполнила те же действия.

Через некоторое время пензячка увидела на сайте сообщение, что выиграла 45 тысяч американских долларов. Она захотела получить деньги на руки, однако брокер пояснила, что для этого сначала надо заплатить налог в полмиллиона рублей. Это показалось женщине подозрительным, и она обратилась в полицию. Сейчас сотрудники УМВД выясняют, кто обманул гражданку и куда делись похищенные у нее деньги.

«Полиция Пензенской области напоминает: чудес не бывает. Если вам предлагают заработать большие деньги на участии в торгах через интернет, гарантируют доход выше, чем в банках с надежной репутацией, помните – так действуют мошенники! Ни под каким предлогом не перечисляйте незнакомцам деньги!» - призывают в управлении.

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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
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25.06.2020 14:50
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