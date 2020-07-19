Пензячка лишилась четверти миллиона в надежде на легкий заработок

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, объявление с предложением получить дополнительный доход таким способом она увидела в интернете в феврале. Она перешла на сайт и оставила свои контактные данные. В июне ей позвонил незнакомец, который сказал, что нашел заявку женщины на сайте и готов стать ее брокером.

Он пояснил, что сначала нужно создать на сайте аккаунт, перечислить на электронный кошелек 150 тыс. рублей и установить на устройстве программу удаленного доступа. Женщина так и сделала. Спустя некоторое время ее попросили сделать три ставки, после чего деньги с аккаунта списали. Пензячка перестала общаться с брокером, но в полицию не пошла.

На следующий день женщина оставила заявку на участие в торгах уже на другом сайте. Ей позвонила незнакомка, представилась личным брокером собеседницы и озвучила аналогичные требования – создать аккаунт, перевести на него 100 тыс. рублей, установить программу удаленного доступа. Женщину ничего не смутило и в этот раз, она вновь выполнила те же действия.

Через некоторое время пензячка увидела на сайте сообщение, что выиграла 45 тысяч американских долларов. Она захотела получить деньги на руки, однако брокер пояснила, что для этого сначала надо заплатить налог в полмиллиона рублей. Это показалось женщине подозрительным, и она обратилась в полицию. Сейчас сотрудники УМВД выясняют, кто обманул гражданку и куда делись похищенные у нее деньги.

«Полиция Пензенской области напоминает: чудес не бывает. Если вам предлагают заработать большие деньги на участии в торгах через интернет, гарантируют доход выше, чем в банках с надежной репутацией, помните – так действуют мошенники! Ни под каким предлогом не перечисляйте незнакомцам деньги!» - призывают в управлении.