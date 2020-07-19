Обнародовано число новых случаев Covid-19 в Пензенской области на 19 июля

На сайте стопкоронавирус.рф опубликованы официальные данные на 19 июля по числу зараженных коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

В Пензенской области за сутки зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом, за все время наблюдений 5 991 человек подхватил вирус. Из них вылечились 5 268, умерли 72.

Всего в стране выявили 771 546 заболевших, за последние сутки – 6 109. При этом выздоровели 550 344, 12 342 пациентов скончались.

Чтобы снизить риски заражения, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.

Напомним, 18 июля губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение к жителям региона, в котором сообщил о смягчении ограничений из-за Covid-19.