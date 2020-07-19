Эксперт сообщил, когда начнут тестировать детские вакцины от Covid-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбурга сообщил о том, что испытания детской вакцины от коронавируса могут начаться в течение полугода.

«Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект, это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон.

Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», - цитирует ТАСС слова Александра Гинцбурга.

Он также отметил, что исследования детских вакцин будут проводить поэтапно в разных возрастных группах.

В ТАСС напомнили, что в среду первые группы добровольцев, тестировавших разработанную центром им. Гамалеи вакцину, были выписаны из медучреждений. Специалисты сообщают, что они перенесли препарат хорошо.