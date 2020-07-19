В Спасске отремонтируют здание бывшего профтехучилища

Уже в этом году школьники города Спасска Пензенской области смогут перейти в новое здание образовательного учреждения. Там в рамках госпрограммы «Развитие образования» капитально ремонтируют второй корпус местного учебного заведения. Должны заменить кровлю, окна, двери, пол, привести в порядок входную группу, фасад, выполнить внутренние отделочные работы и смонтировать коммуникации. Уложатся ли строители в срок, проверил глава региона Иван Белозерцев.

В здании бывшего профессионально-технического училища студенты не появлялись уже около десяти лет - объект не эксплуатировался, но уже в этом году набираться знаний здесь смогут школьники. Капитальный ремонт пустующих помещений начался несколько месяцев назад, сейчас здесь трудятся 50 работников - механизаторы, электрики, отделочники, фасадчики, сварщики, еще одна бригада работает на крыше.

«Комплекс состоит из четырехэтажного и двухэтажного здания, они соединены между собой. На четырехэтажном полностью сделана крыша, где-то половина фасада , сейчас ведутся работы по второй половине. Внутри здания закончен демонтаж, поставлены окна, сделана электропроводка», - рассказал представитель подрядной организации из Самары Сергей Шкодин.

С просьбой отремонтировать здание к губернатору в конце 2017-го обратились местные жители. Тогда же специалисты начали готовить проектно-сметную документацию, получать необходимые заключения, договариваться с подрядчиком. После завершения всех работ в обновленный корпус переведут спасскую общеобразовательную школу. Сейчас ученики занимаются в ветхой постройке 1883 года.

«Школа на 450 мест. Пищеблок полного цикла, два спортивных зала, большой и малый. Этот проект он полностью подходит для образования», - отметил министр образования региона Александр Воронков.

«Если что-то недопроектировали, недосмотрели - это нужно учесть! Пока есть подрядная организация. Площадка для построения, спортивная площадка, ограждение вокруг школы - все это нужно предусмотреть», - поручил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона призвал подрядчиков не выбиваться из графиков. По контракту, сдать объект должны в конце ноября, однако строители намерены закончить основные работы быстрее, пока позволяет погода. Стоимость нового корпуса обойдется федеральному и региональному бюджетам в 88 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».