Число пензенских унитарных предприятий сократят вдвое

В Пензенской области в два раза сократится количество унитарных предприятий. Это произойдет в рамках исполнения Национального плана развития конкуренции.

Сейчас на территории региона зарегистрировано 129 унитарных предприятий. Более половины из них в той или иной степени являются монополистами в своей отрасли или территории. Согласно национальному плану, они должны быть либо реорганизованы, либо ликвидированы. В ближайшие несколько лет в Пензенской области останется порядка 50 таких организаций. Свободное место займут другие хозяйствующие субъекты. Это направлено на развитие конкуренции. Что, в свою очередь, может помочь снизить количество жалоб на поставщиков товаров и особенно услуг.

«Основную массу обращений все-таки составляют нарушения статьи 15 закона «О защите конкуренции». Санкции предусматривают предупреждение. Это превентивная мера. Органы власти либо соглашаются с ним и исполняют, тогда никаких санкций в дальнейшем не применяется, либо не соглашаются, и тогда мы возбуждаем уголовное дело и, соответственно, дальше привлекаем к административной ответственности», - рассказала заместитель руководителя УФАС России по Пензенской области Елена Прокаева.

Стоит отметить, что действие текущего Национального плана развития конкуренции подходит к концу. Разработка нового документа должна завершиться в ближайшее время. Он рассчитан на период с 2021 по 2025 годы, сообщает телеканал «Экспресс».