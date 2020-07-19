Пензенским ребятам рассказали о правилах пожарной безопасности

Герои сюжета телеканала «Экспресс» теперь знают о правилах пожарной безопасности если не все, то почти все. Помогли им в этом сотрудники пензенского МЧС, которые устроили для отдыхающих на каникулах школьников необычное профилактическое занятие.

Здесь не было ни заранее расклеенных объявлений, ни иных способов оповещений. Просто во двор дома №17 по улице Тепличная заехала пожарная машина, и ее сразу окружила детвора. На это и рассчитывали сотрудники МЧС, планируя провести в этом микрорайоне встречу со школьниками.

«У нас не действуют лагеря, большое количество детей осталось в городе, играют на площадках. Мы хотим показать детям, как соблюдать требования пожарной безопасности, потому что от одной маленькой искры может случиться большая беда», - рассказала старший дознаватель отдела управления Гу МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

У кабины «КАМАЗа» выстроилась очередь. Посмотреть изнутри, как выглядит машина, - кто от такого откажется?

Сотрудники МЧС подробно рассказывали о своей работе и о том, как используется спецавтомобиль. Ребятам показали и его устройство.

Затем последовали викторины на знание правил пожарной безопасности. Спасатели рассказывали детворе, как вести себя, если огонь вспыхнул в помещении, на улице, в лесу, чем опасна молния. Увиденное и услышанное произвело впечатление на подростков.