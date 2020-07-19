В Пензе каратисты возобновили тренировки

На открытый воздух выходят и пензенские спортсмены. Послабления в режиме повышенной готовности позволили наставникам возобновить работу со своими юными воспитанниками. Причем местом для тренировок многие выбрали не душные спортзалы, а открытые площадки.

Юные каратисты заново учатся работать в паре. Причем касается это и начинающих, и их более опытных бойцов. В начале пандемии спортсмены не могли тренировать одно из основных направлений в каратэ - спарринг. Хотя сказать, что ребята начинают все с нуля, тоже нельзя. Онлайн-занятия им отлично помогли. Но все-таки и дети, и их наставники все равно ждали возвращения к полноценным тренировкам.

Юные спортсмены начали заниматься на открытом воздухе еще в июне, но тогда это можно было делать только в парах. Теперь можно вернуться к групповым занятиям. Благодаря таким послаблениям в режиме повышенной готовности на школьных площадках стало намного больше спортсменов.

«Без спорта никак. Я думаю, что нужно видеть тренера, его командный голос не забывать. Хотя бы так работать. Бросать тренировки ни в коем случае нельзя было, ждать разрешения до лета. Онлайн-тренировки нам сделали плюс огромный», - рассказал тренер по каратэ-до Дмитрий Жикунов.

Кстати, у каратистов даже во время самоизоляции проходили турниры. В таких условиях они могли соревноваться в ката или, как еще называют эту дисциплину, бой с тенью. А уже осенью они рассчитывают принять участие в реальных соревнованиях, сообщает телеканал «Экспресс».