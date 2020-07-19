В Пензенской области еще у шести детей подтвердили Covid-19

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 19 июля.

По ее словам, подтвержден 5991 случай заражения, новых выявленных – 37. Среди пациентов есть дети (один одномесячный, трое трехлетних, по одному – 9 и 12 лет).

Больше всего новых случаев выявлено в Пензе – 19. В Малосердобинском и Шемышейском районах – по три, в Нижнеломовском, Лопатинском и Бессоновском – по два, в Спасском и Городищенском – по одному.

«Находятся под наблюдением 3778 человек, сняты с наблюдения 23937. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 53163 человека, в лабораториях лечебной сети - 122185 человек», - сообщила Дина Черемушкина.