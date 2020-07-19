Пензенский «Дизель» покидает нападающий Никита Демин

В группе пензенского «Дизеля» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что клуб покидает Никита Демин.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было обоюдным.

«Пришло время что-то изменить в своей карьере и принять новый вызов. Я благодарен «Дизелю» за годы, проведенные здесь, и за путевку во взрослый хоккей. Отдельное спасибо пензенским болельщикам за поддержку», - цитируют слова Никиты Демина в группе.

Ранее информагентство сообщало о том, что игроки пензенского хоккейного клуба «Дизель» приступили к подготовке к следующему сезону.