В зоопарке Пензы рассказали об удивительной дружбе его директора и льва Симбы

В зоопарке напомнили, что Симба приехал в Пензу в 2017 году, когда ему был всего год. Молодой лев неожиданно для всех заболел, и нужно было давать ему лекарство. Но «царь зверей» никого не подпускал себе, делать ему уколы из специального ружья тоже не получалось – он легко сбивал лапой шприц. Тогда директор зоопарка Андрей Воскресенский решил лично дать Симбе лекарство.

«Бесстрашно зашел в вольер к Симбе, и начались…догонялки. Симба улепетывает от директора, а тот - за ним. Поймал, закапал капли в рот Симбе, а они горькие - Симба выплевывает. И по-новой: Симба убегает, директор догоняет, капает капли…И так пять дней. Выходил Симбу. Именно с этого дня и началась их удивительная дружба», - отмечается в посте.

Директор без опаски мог заходить в вольер к льву, и начиналась игра: то догонялки, то просто дружеские объятия. Животное ложилось на спину и подставляло живот для почесывания.

«Сейчас Симба - уже совсем взрослый, и директор в вольер не заходит. Андрей Александрович каждый день совершает обход территории, и нередко можно видеть, как он общается с Симбой о чем-то своем, понятном только им. Симба все так же с радостью бежит его встречать, подставляет голову, чтобы его почесали или погладили. Это потрясающее зрелище! Больше никого так близко Симба к себе не подпускает», - сообщили в зоопарке.