Кот с грацией картошки. В зоопарке Пензы рассказали о жизни упитанного ягуара

В группе пензенского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» появился пост, посвященный истории ягуара Азара, который очаровывает всех без исключения.

«Как только его не называют ласково и посетители, и сотрудники зоопарка: плюшевый кот, кот с грацией картошки, Азар Картошкин, милый кот и т.д. Кто-то называет его гепардом. Азару, весящему под 100 кг, это, конечно, очень льстит», - отмечают сотрудники зоопарка.

Азар приехал в Пензу из самарского зоопарка в 2016 году, будучи четырехмесячным ручным котенком. В это время была создана Ассоциация зоопарков и аквариумов России (АЗАР), в честь которой он и получил имя.

«С возрастом Азар стал настоящим диким котом, хотя по-прежнему с удовольствием подставляет свою спину директору для массажа», - добавили в посте.

По словам сотрудников зоопарка, ягуар очень любит внимание, поспать и невероятно ленив.

«Поэтому ему часто устраивают целые квесты для добычи еды. Азарушка с одинаковым удовольствем ест как мясо, так и творог (в разгрузочный день). За свои четыре года Азар успел уже дважды посидеть на диете, да и сейчас появилась новая складочка на спине», - сообщают они.

Пока пензенский ягуар одинок, но ведется поиск самки – не менее харизматичной и красивой, чем сам Азар Кексович (Кекс – имя его отца из самарского зоопарка).

Больше о пензенской «кошке с грацией картошки» и о специальной диете, которую для нее разработали, можно почитать в материале ИА «Пенза-Пресс».