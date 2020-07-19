Пензенцу грозит до трех лет лишения свободы за использование чужой карты

В полицию Пензенского района обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила, что потеряла банковскую карту, с которой впоследствии списали около 6,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 50-летний житель Пензы. Он признался в содеянном. Установлено, что найденной картой он расплачивался бесконтактно в магазинах.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Санкция части 1 статьи 159.3 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

«Банковская карта – это ключ к вашему банковскому счету! Храните свои карты бережно, чтобы исключить возможность их случайной потери. При утере карты или утере телефона, к которому подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету, следует незамедлительно позвонить на горячую линию банка и заблокировать ее», - напоминают в региональном УМВД.