Пензенцу грозит до трех лет лишения свободы за использование чужой карты

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В полицию Пензенского района обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила, что потеряла банковскую карту, с которой впоследствии списали около 6,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 50-летний житель Пензы. Он признался в содеянном. Установлено, что найденной картой он расплачивался бесконтактно в магазинах.
По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Санкция части 1 статьи 159.3 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
«Банковская карта – это ключ к вашему банковскому счету! Храните свои карты бережно, чтобы исключить возможность их случайной потери. При утере карты или утере телефона, к которому подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету, следует незамедлительно позвонить на горячую линию банка и заблокировать ее», - напоминают в региональном УМВД.