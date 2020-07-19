Пензенцев предупредили о тумане и дожде 20 июля

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На сайте пензенского ГУ МЧС появился оперативный прогноз погоды на 20 июля.
По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром ожидаются туман с видимостью в радиусе 500 метров и менее, а также высокая пожарная опасность в Земетчинском и Белинском районах.
Также днем местами пройдет кратковременный дождь, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем поднимется до 20-25.