Молодая пара из Средней Елюзани рассказала о субсидии и жизни в селе

Семье Хабибуллиных из села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области несметно повезло. После рождения третьего ребенка они получили больше миллиона рублей на улучшение условий сельского жилья. Корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Александр Зосимов провел интервью с молодыми супругами.

Девять лет спустя

Расим и Марьям Хабибуллины воспитывают троих дочерей: старшую Джамилю, среднюю Айшу и младшую Дину. После рождения третьего ребенка семья получила 1 миллион 385 тысяч рублей на улучшение условий сельского жилья. Дел теперь — невпроворот.

— Когда у нас родилась Дина, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» мы получили более миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Девять лет мы ждали выплат! — начинает рассказывать Марьям. — Сейчас мы заняты строительством дома, фундамент уже подняли.

— Марьям, эта сумма рассчитывалась по количеству проживающих в семье?

— Да. Сначала считают минимум квадратных метров на одного жителя в сельской местности, это не менее 18-ти на одного человека, а затем умножают ее на нормативную стоимость «квадрата». То есть, если в нашей семье проживает пять человек, то нам положено не менее 90 квадратных метров, из этого и сложилась сумма выплаты в размере 1 миллиона 385 тысяч рублей.

— А в вашем доме сколько сейчас метров?

— Сейчас где-то 70-72. После рождения третьего ребенка пространства, конечно, нужно больше, — рассказывает Марьям.

— Вы — единственная семья в Средней Елюзани, которая получила выплату на улучшение жилищных условия в селе?

— В нашем селе субсидии получили четыре семьи, а всего в Городищенском районе выплат удостоились семь семей, и только две из них многодетные.

Побег от жениха

Расим Мустафович и Марьям Джавдатовна вместе уже более 11 лет. В феврале 2021 года супруги отметят 12-летие брака. История их знакомства, конечно, впечатляет.

— Ну, как мы познакомились? Честно скажу, мне показали ее [Марьям] фотографию, и я сразу понял, что это моя, — начинает рассказ Расим.

— А как фотография попала к вам в руки, Расим?

— У нас были общие знакомые, через них я и получил фотку.

— Мне, кстати, вообще ничего не сказали. Звонит однажды мама, а я тогда в Пензе работала бухгалтером на полставки и говорит, что ко мне пришли свататься. Я спрашиваю: «Кто?». Мама мне рассказала о семье Хабибуллиных, о которой я ничего не знала. На что она мне: «Вот, приедешь и узнаешь», — не сдерживая смех, вспоминает историю знакомства Марьям.

— Расим вам тогда понравился?

— Мне, честно говоря, он сразу не понравился. Я, можно сказать, даже отказала ему. Моей семье сообщили, чтобы мы дали ответ на второй день, когда он снова придет к нам в дом, но я в Пензу уехала, сразу же, — смеется Марьям. — Мне потом вся родня звонила и уговаривала подумать над предложением.

— Родня, конечно, уговорила?

— Да, мы потом ближе познакомились, — рассказывает Марьям.

— И через какое время вы поженились?

— А мы долго не откладывали, у нас все быстро прошло, — поясняет Расим.

— У нас со свадьбой долго ждать и не принято. Она состоялась уже через две недели. До вступления в брак я с мужем общалась уже официально, но только в присутствии третьего лица, у нас ведь до свадьбы с глазу на глаз нельзя, — уточняет Марьям.

О планах на четвертого

Сейчас Расим Мустафович работает скотником на одном из предприятий в Средней Елюзани.

Марьям Джавдатовна занимается домашним хозяйством, воспитывает дочерей. Когда младшей исполнится три года, она продолжит преподавать английский язык в местной среднеобразовательной школе.

— Расим, Марьям, содержание троих детей — это такая большая ответственность, о которой мне и помыслить сложно. У вас, наверное, на себя времени вообще не хватает?

— Ну, все наше счастье — дети, ради них и живем. Спасибо, конечно, государству, за то, что поддерживает многодетные и малообеспеченные семьи. Сейчас это как никогда важно, — отвечает Расим.

— А уже задумывались о четвертом ребенке?

— Мы еще молодые, думаю, что у нас будут дети, — начинает отвечать Расим.

— Ну, я пока не планирую, — смеясь, продолжает Марьям. — Я очень люблю детей, особенно когда они маленькие. Но сейчас, я считаю, лучше направить все свои силы на строительство жилья, так как это отнимает немало времени. Надо еще подрядную организацию найти....

— Ее вам нужно найти в Пензенской области?

— Да, — отвечает Марьям.

Что будем покупать?

— За какое время вы планируете реализовать всю сумму: 1 миллион и 385 тысяч рублей?

— За один год мы должны реализовать все деньги, — рассказывает Марьям.

— И вы их не сможете потратить, например, на покупку бытовой техники или приобретение домашнего скота?

— Нет, только на стройматериалы и проведение коммуникаций. Потом нужно будет отчитываться в ведомстве о затратах.

Мечта о лошадях

— Домашним хозяйством все-таки хочется обзавестись?

— Да, бычков, коров, лошадей, я думаю, мы в скором времени заведем, — рассказывает Расим.

— Ну, коров, конечно, не знаю... — усомнилась Марьям.

— А я с детства люблю животных. В этом селе [Средней Елюзани] живу чуть больше 36 лет. Как моего отца не стало, а было мне тогда полтора года, мы с мамой и переехали в Среднюю Елюзань.

— Расим, а вы тоже жили в многодетной семье?

— Да, у меня еще две сестры есть.

— У него две сестры-близняшки, учителя английского языка, кстати, — пояснила Марьям.

— Да. Помню, матери тогда было тяжело, многодетные семьи в советское время, как сейчас, не поддерживали, приходилось мне и сестрам много заниматься домашним хозяйством, чтобы маме было полегче. Так я и полюбил животных, не могу теперь без них. Вот, очень хочется завести лошадей, для скачек.

— Очевидно, для какого-то праздника?

— Ага, у нас в селе ежегодно Сабантуй проходит, праздник, который устраивается после весенних полевых работ. Часто на нем проводятся лошадиные скачки, неописуемое зрелище, дух захватывает. Вы бы видели...

Ма-ма и па-па

— Расим, Марьям, вы так вдохновенно рассказываете о своих планах, что у меня не осталось никаких сомнений.... Но я все же спрошу: возникало когда-нибудь желание уехать из села в город?

— Никогда, нам всем тут очень нравится. Да я и сам не привык жить в городе. Сколько в Средней Елюзани живу, больше 36 лет уже, ни разу не захотелось уехать в Пензу, — рассказывает Расим.

— И несмотря на то, что я училась в городе, в Пензенском педагогическом институте, меня тоже не тянет в Пензу. Да и детям здесь хорошо, что еще для счастья нужно?

— Скажи «ма-ма», «па-па», — обращается Марьям к самой младшей дочери семейства.

— «Па-па», «ма-ма», — робко проговорила Дина.