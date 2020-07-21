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21.07.2020г.
Молодая пара из Средней Елюзани рассказала о субсидии и жизни в селе

Молодая пара из Средней Елюзани рассказала о субсидии и жизни в селе

Вт, 21.07.20 07:31
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Семье Хабибуллиных из села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области несметно повезло. После рождения третьего ребенка они получили больше миллиона рублей на улучшение условий сельского жилья. Корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Александр Зосимов провел интервью с молодыми супругами.

Девять лет спустя

Расим и Марьям Хабибуллины воспитывают троих дочерей: старшую Джамилю, среднюю Айшу и младшую Дину. После рождения третьего ребенка семья получила 1 миллион 385 тысяч рублей на улучшение условий сельского жилья. Дел теперь — невпроворот.

— Когда у нас родилась Дина, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» мы получили более миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Девять лет мы ждали выплат! — начинает рассказывать Марьям. — Сейчас мы заняты строительством дома, фундамент уже подняли.

— Марьям, эта сумма рассчитывалась по количеству проживающих в семье?

— Да. Сначала считают минимум квадратных метров на одного жителя в сельской местности, это не менее 18-ти на одного человека, а затем умножают ее на нормативную стоимость «квадрата». То есть, если в нашей семье проживает пять человек, то нам положено не менее 90 квадратных метров, из этого и сложилась сумма выплаты в размере 1 миллиона 385 тысяч рублей.

— А в вашем доме сколько сейчас метров?

— Сейчас где-то 70-72. После рождения третьего ребенка пространства, конечно, нужно больше, — рассказывает Марьям.

— Вы — единственная семья в Средней Елюзани, которая получила выплату на улучшение жилищных условия в селе?

— В нашем селе субсидии получили четыре семьи, а всего в Городищенском районе выплат удостоились семь семей, и только две из них многодетные.

Побег от жениха

Расим Мустафович и Марьям Джавдатовна вместе уже более 11 лет. В феврале 2021 года супруги отметят 12-летие брака. История их знакомства, конечно, впечатляет.

— Ну, как мы познакомились? Честно скажу, мне показали ее [Марьям] фотографию, и я сразу понял, что это моя, — начинает рассказ Расим.

— А как фотография попала к вам в руки, Расим?

— У нас были общие знакомые, через них я и получил фотку.

— Мне, кстати, вообще ничего не сказали. Звонит однажды мама, а я тогда в Пензе работала бухгалтером на полставки и говорит, что ко мне пришли свататься. Я спрашиваю: «Кто?». Мама мне рассказала о семье Хабибуллиных, о которой я ничего не знала. На что она мне: «Вот, приедешь и узнаешь», — не сдерживая смех, вспоминает историю знакомства Марьям.

— Расим вам тогда понравился?

— Мне, честно говоря, он сразу не понравился. Я, можно сказать, даже отказала ему. Моей семье сообщили, чтобы мы дали ответ на второй день, когда он снова придет к нам в дом, но я в Пензу уехала, сразу же, — смеется Марьям. — Мне потом вся родня звонила и уговаривала подумать над предложением.

— Родня, конечно, уговорила?

— Да, мы потом ближе познакомились, — рассказывает Марьям.

— И через какое время вы поженились?

— А мы долго не откладывали, у нас все быстро прошло, — поясняет Расим.

— У нас со свадьбой долго ждать и не принято. Она состоялась уже через две недели. До вступления в брак я с мужем общалась уже официально, но только в присутствии третьего лица, у нас ведь до свадьбы с глазу на глаз нельзя, — уточняет Марьям.

О планах на четвертого

Сейчас Расим Мустафович работает скотником на одном из предприятий в Средней Елюзани.

Марьям Джавдатовна занимается домашним хозяйством, воспитывает дочерей. Когда младшей исполнится три года, она продолжит преподавать английский язык в местной среднеобразовательной школе.

— Расим, Марьям, содержание троих детей — это такая большая ответственность, о которой мне и помыслить сложно. У вас, наверное, на себя времени вообще не хватает?

— Ну, все наше счастье — дети, ради них и живем. Спасибо, конечно, государству, за то, что поддерживает многодетные и малообеспеченные семьи. Сейчас это как никогда важно, — отвечает Расим.

— А уже задумывались о четвертом ребенке?

— Мы еще молодые, думаю, что у нас будут дети, — начинает отвечать Расим.

— Ну, я пока не планирую, — смеясь, продолжает Марьям. — Я очень люблю детей, особенно когда они маленькие. Но сейчас, я считаю, лучше направить все свои силы на строительство жилья, так как это отнимает немало времени. Надо еще подрядную организацию найти....

— Ее вам нужно найти в Пензенской области?

— Да, — отвечает Марьям.

Что будем покупать?

— За какое время вы планируете реализовать всю сумму: 1 миллион и 385 тысяч рублей?

— За один год мы должны реализовать все деньги, — рассказывает Марьям.

— И вы их не сможете потратить, например, на покупку бытовой техники или приобретение домашнего скота?

— Нет, только на стройматериалы и проведение коммуникаций. Потом нужно будет отчитываться в ведомстве о затратах.

Мечта о лошадях

— Домашним хозяйством все-таки хочется обзавестись?

— Да, бычков, коров, лошадей, я думаю, мы в скором времени заведем, — рассказывает Расим.

— Ну, коров, конечно, не знаю... — усомнилась Марьям.

— А я с детства люблю животных. В этом селе [Средней Елюзани] живу чуть больше 36 лет. Как моего отца не стало, а было мне тогда полтора года, мы с мамой и переехали в Среднюю Елюзань.

— Расим, а вы тоже жили в многодетной семье?

— Да, у меня еще две сестры есть.

— У него две сестры-близняшки, учителя английского языка, кстати, — пояснила Марьям.

— Да. Помню, матери тогда было тяжело, многодетные семьи в советское время, как сейчас, не поддерживали, приходилось мне и сестрам много заниматься домашним хозяйством, чтобы маме было полегче. Так я и полюбил животных, не могу теперь без них. Вот, очень хочется завести лошадей, для скачек.

— Очевидно, для какого-то праздника?

— Ага, у нас в селе ежегодно Сабантуй проходит, праздник, который устраивается после весенних полевых работ. Часто на нем проводятся лошадиные скачки, неописуемое зрелище, дух захватывает. Вы бы видели...

Ма-ма и па-па

— Расим, Марьям, вы так вдохновенно рассказываете о своих планах, что у меня не осталось никаких сомнений.... Но я все же спрошу: возникало когда-нибудь желание уехать из села в город?

— Никогда, нам всем тут очень нравится. Да я и сам не привык жить в городе. Сколько в Средней Елюзани живу, больше 36 лет уже, ни разу не захотелось уехать в Пензу, — рассказывает Расим.

— И несмотря на то, что я училась в городе, в Пензенском педагогическом институте, меня тоже не тянет в Пензу. Да и детям здесь хорошо, что еще для счастья нужно?

— Скажи «ма-ма», «па-па», — обращается Марьям к самой младшей дочери семейства.

— «Па-па», «ма-ма», — робко проговорила Дина.

Источник фотографии: фото автора и из личного архива семьи Хабибуллиных
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