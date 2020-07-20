Губернатор призвал следить за здоровьем переболевших Covid-19 пензенцев

«Обращаю внимание минздрава Пензенской области на организацию первичной медико-социальной помощи населению, проведение диспансеризации населения. Еще одна задача – лечение и последующее медсопровождение граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также профилактику. Нужно отслеживать, как себя будут в дальнейшем чувствовать переболевшие граждане, особенно пожилого возраста», - подчеркнул глава региона.

Министр здравоохранения Александр Никишин сообщил, что сопровождать таких пациентов будут в течение полугода, дальше все будет зависеть от самочувствия человека.



«Мы должны продолжать работу с главврачами больниц, учесть и устранить все недостатки, которые были выявлены в работе в предыдущие месяцы, продолжать повышать профессиональный уровень медработников. Чтобы к следующему периоду сезонных заболеваний мы были готовы к любому сценарию развития событий», - отметил губернатор.

Напомним, по состоянию на 20 июля в Пензенской области – 6028 случаев заражения коронавирусом. Губернатор Иван Белозерцев ранее записал видеообращение к жителям региона, в котором сообщил о постепенном смягчении ограничений.