Хейтеры накинулись на Решетову из-за новенького мотоцикла

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Супруга Тимати, модель Анастасия Решетова увлеклась ездой на мотоцикле. Девушка выложила в Сеть фото нового двухколесного транспорта, однако далеко не все подписчики оценили новое хобби звезды.
«Когда ожидание будет слишком томительным...Мой первый мот», - написала она в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики поздравили Анастасию с покупкой и восхитились ее новым «железным конем». Однако нашлись и те, кто негативно воспринял увлечение модели.
«Зачем это вам надо?», «Круто, но интересно, зачем? Зачем девушке увлекаться?», «Маленький ребенок, а ей мото. Потом с асфальта будут собирать по кусочкам»,- написали пользователи.
Некоторые также посоветовали Решетовой надевать шлем во время езды и быть осторожной.