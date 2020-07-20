«Социальные поезда» посетят два района Пензенской области уже на этой неделе

«Даю поручение организовать выезды в населенные пункты Пензенской области врачей, юристов, социальных работников, чтобы все желающие могли получить у них консультацию», - заявил губернатор.

Он добавил, что в этой работе должны принять участие сотрудники районных администраций и министры соответствующего профиля. Координировать процесс будет вице-губернатор Лариса Рябихина, которая сообщила, что первые выезды «поезда здоровья» и «мобильной приемной губернатора» будут организованы уже на этой неделе. Согласно составленному графику, первыми в списке на посещение станут Вадинский и Земетчинский районы.

«Нужно, чтобы как можно больше людей смогли узнать о «социальном поезде», записаться и прийти на прием, рассказать о своих проблемах, получить консультацию врачей», - подчеркнул Иван Белозерцев.