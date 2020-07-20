В Бессоновском районе откроется комплекс по переработке масличных культур

20 июля на совещании в правительства региона, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что создание рабочих мест – одна из важнейших задач.

«Одна из важнейших задач для правительства Пензенской области, для должностных лиц – создание рабочих мест. Для этого нужно еще более активно взаимодействовать с представителями промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, чтобы способствовать инвестированию в развитие производства», - подчеркнул он.

Также губернатор сообщил, что в ближайшее время в Бессоновском районе в индустриальном парке «Отвель» откроется современный комплекс по переработке масличных культур. Кроме того, другая компания завершает проект по расширению производства узлов и комплектующих изделий для своих металлообрабатывающих станков.

«Расширение производства […] позволит достичь уровня локализации оборудования до 80% российского оборудования. Это - достижение», - заявил глава региона.

Он добавил, что нужно плотнее взаимодействовать с промышленниками, нацеливать представителей системы военно-промышленного комплекса (ВПК), в том числе, на выпуск продукции гражданского назначения.