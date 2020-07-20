«Таз не вылетит?» Подписчики обсуждают походку Лободы

«Спешу на монтаж нового клипа», - отметила звезда в своем Instagram-аккаунте и прикрепила видео.

На кадрах исполнительница летящей походкой идет навстречу камере, щеголяя в роскошном купальнике и накидке. Фолловеры написали, что очень ждут выпуска нового клипа. Также между ними завязалась дискуссия по поводу походки Лободы - одни восхитились, а вторые раскритиковали.

«Ноги, как колесо, закручиваешь», «А нормальной походкой ходить нет возможности? Ладно, не обижайтесь», «Прекрасна, лучшая», «Мне кажется, у вас походка с Димой Нагиевым похожа», «Модель», «Таз не вылетит?» - написали пользователи.