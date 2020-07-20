Боня «обвинила» подписчицу в подражании Шпаку

Актриса и телеведущая Виктория Боня, отвечая на замечание подписчицы, в шутку обвинила ее в подражании Александру Шпаку.

Звезда выложила в Instagram-аккаунт фото, на котором она позирует в розовом купальнике на фоне пляжа.

«Всем приятнейшего утра! Как спалось?» - поинтересовалась она у своих фолловеров.

Многие поделились с Викторией в комментариях. Однако нашлись и те, кто решил подшутить над актрисой.

«Вика, зачем ты копируешь Melannet [блогер]? А как же индивидуальность?» - написала девушка, прикрепив смеющиеся смайлы.

«А зачем вы копируете Шпака [российский бодибилдер, звезда Instagram]? И прекратите так фотошопить снимки», - ответила со смехом звезда.