Боня «обвинила» подписчицу в подражании Шпаку

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Актриса и телеведущая Виктория Боня, отвечая на замечание подписчицы, в шутку обвинила ее в подражании Александру Шпаку.
Звезда выложила в Instagram-аккаунт фото, на котором она позирует в розовом купальнике на фоне пляжа.
«Всем приятнейшего утра! Как спалось?» - поинтересовалась она у своих фолловеров.
Многие поделились с Викторией в комментариях. Однако нашлись и те, кто решил подшутить над актрисой.
«Вика, зачем ты копируешь Melannet [блогер]? А как же индивидуальность?» - написала девушка, прикрепив смеющиеся смайлы.
«А зачем вы копируете Шпака [российский бодибилдер, звезда Instagram]? И прекратите так фотошопить снимки», - ответила со смехом звезда.