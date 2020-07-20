Пензенцев предупредили о сильном ветре и грозе

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в регионе местами пройдет гроза и ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Кроме того, с 21 по 24 июля местами по области прогнозируют сохранение высокой пожарной опасности.

Спасатели просят пензенцев не разводить костры в лесу или на торфянике, не поджигать сухую траву на полях или полянах. Не нужно пользоваться в лесных массивах различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и другим, а также заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, потому что искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, следует звонить по телефонам: 8-800-100-94-00 и 8(8412)-628-450.