Итальянский иммунолог предположил, как пройдет вторая волна Covid-19

Иммунологи Миланского государственного университета и специалисты Национального института астрофизики Италии во время совместного исследования пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение значительно ослабит коронавирус, из-за чего вторая волна вируса будет более легкой.

«Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», — цитирует слова профессора Миланского государственного университета Марио Клеричи телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Иммунолог рассказал, что коронавирус серьезно ослабнет после длительного воздействия солнечной радиации в летние месяцы. Он отметил, что в настоящее время ученые и врачи знают о новом вирусе гораздо больше, чем знали в марте.

«Если раньше мы наблюдали присутствие тысячи активных вирусных частиц, которые могли спровоцировать заболевание, то после продолжительного ультрафиолетового излучения их число уменьшится в десятки раз и сократится до единиц», — добавил Клеричи.

Ранее исследователи под руководством Клеричи установили, что ультрафиолет даже в малых дозах моментально обезвреживает вирус. В числе причин, по которым вторая волна коронавируса будет легкой, иммунолог назвал готовность медицинской системы к борьбе с инфекцией.