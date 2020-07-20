Историк из Бессоновки попал в суд из-за публикации свастики в Сети

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Житель Бессоновки попал на скамью подсудимых из-за нацистской символики, которую разместил в Сети.
По делу установлено, что в апреле мужчина на своей странице в соцсети опубликовал изображения со свастикой. На судебном заседании мужчина свою вину признал и объяснил это тем, что сохранял картинки с нацистской символикой для использования в научно-исследовательских целях, так как печатает статьи на исторические темы. Ему назначили штраф в 1100 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.