«Тонем в мусоре». Сердобчанин пожаловался на свалку на ул. Советской

Житель города Сердобск Пензенской области прислал в «Жалобную книгу» информагентства обращение, в котором просит помочь ликвидировать свалку мусора.

«Посодействуйте, пожалуйста, тонем в мусоре. г. Сердобск, ул. Советская, 18», - уточнил он.

Информагентство готовит официальный запрос в администрацию Сердобского района, чтобы разобраться в ситуации.

Отметим, что информагентство реализует проект «Жалобная книга», в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.