Пензенцам рассказали, что войдет в третий выпуск онлайн-Сабантуя

Так, жители увидят завершающую часть церемонии открытия праздника. С приветственным словом к гостям и участникам онлайн-Сабантуя обратятся губернатор Иван Белозерцев, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, на мероприятии продолжат награждать активистов. Для пензенцев выступят солисты и татарские коллективы народного творчества.

Напомним, в Пензенской области Сабантуй проводится ежегодно. Этот праздник знаменует окончание сева. Сопровождается скачками, народными играми и состязаниями. В этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки праздник перенесли на онлайн-площадку.