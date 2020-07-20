Пензенцам рассказали, что войдет в третий выпуск онлайн-Сабантуя

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21 июля пензенцам покажут третий выпуск онлайн-Сабантуя (0+).
Так, жители увидят завершающую часть церемонии открытия праздника. С приветственным словом к гостям и участникам онлайн-Сабантуя обратятся губернатор Иван Белозерцев, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.
Как пояснили в пресс-центре облправительства, на мероприятии продолжат награждать активистов. Для пензенцев выступят солисты и татарские коллективы народного творчества.
Напомним, в Пензенской области Сабантуй проводится ежегодно. Этот праздник знаменует окончание сева. Сопровождается скачками, народными играми и состязаниями. В этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки праздник перенесли на онлайн-площадку.