В Пензе второй центр онкологической помощи откроется в конце июля

В Пензе на базе поликлиники областной больницы им. Н.Н.Бурденко откроется второй центр амбулаторной онкологической помощи.

Об этом рассказали в пресс-службе ЗакСобра Пензенской области. Новое отделение планирует открыть свои двери уже в конце июля, после окончательной укомплектации оборудованием.

«Поставлен эндоскопический комплекс PENTAX, необходимый для проведения диагностических, терапевтических и хирургических манипуляций на верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Приобретены стационарный маммограф и рентгеновский аппарат», - рассказал главный врач областной больницы Вячеслав Космачев.

Оборудование было приобретено за счет средств областного бюджета. Объем инвестиций составил более 33 млн рублей.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области до 2024 года всего будут организованы 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Первый из них открылся 1 октября прошлого года на базе поликлиники №14 в городе Пензе.