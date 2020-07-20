В «Дамате» для усиления мер безопасности установили дезинфицирующий туннель

Группа компаний «Дамате» установила на птицеперерабатывающем заводе бесконтактный дезинфекционный туннель более чем за 540 тысяч рублей. Отмечается, что он поможет снизить влияние человеческого фактора и сыграет положительную роль в обеспечении качества и безопасности продукции.

Установка туннелей позволяет эффективно бороться с вирусами и бактериями. Такое устройство особенно актуально для массовой поточной обработки антисептиком сотрудников и посетителей предприятия. Причем дезинфицирующее средство безопасно для глаз, кожи, дыхательных путей. Процесс обеззараживания и санитарной обработки людей проходит быстро, эффективно, экономично, а барьер для инфекций и патогенов сохраняется на длительный срок.

В компании «Дамате» предпринимают строгие санитарные меры и обеспечивают безопасность продукции. На предприятиях на регулярной основе проводят санитарную обработку помещений, оборудования и инвентаря, сотрудников обеспечивают специальной санитарной одеждой, масками и перчатками на всех этапах работы с продуктом.

Кроме того, «Дамате» строго контролирует соблюдение мер личной гигиены сотрудниками, для этого на санпропускниках предприятий компании внедрена система искусственного интеллекта Direktiva-санпропускник, не имеющая аналогов в России. Проект реализован специально для «Дамате» резидентами Сколково - компанией Connectome Ai. Камеры на санпропускниках оснащены функцией распознавания лиц, которые проводят аутентификацию сотрудников, соблюдение ими регламента мытья рук каждым сотрудником и осуществляют контроль доступа на рабочее место. Система исключает вероятность попадания на производство сотрудников, не выполнивших все надлежащие регламентные операции по мойке и дезинфекции.

Напомним, в пресс-центре регионального правительства ранее сообщали, что специальный туннель для дезинфекции пензенского производства — аналог установленному на производстве ГК «Дамате», смонтировали в Кремле и в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево.