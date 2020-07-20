В Пензе теневые банкиры провернули сделки более чем на 330 млн рублей

«Один из обвиняемых создал группу из числа знакомых, в задачу которых входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению клиентов, а также их кассовое обслуживание», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники арендовали несколько офисов в Пензе и наняли сотрудников, которые не знали о нелегальности бизнеса. Фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц более 20 организаций и открыли свыше 40 банковских счетов. В офисах обслуживались 200 клиентов, в том числе и предприниматели. За обналичивание средств взималась комиссия. Как установило следствие, с января 2017 по ноябрь 2019 года они провернули операции более чем на 330 млн рублей.

Пятерых подозреваемых задержали в мае 2020 года, в настоящий момент трое из них взяты под стражу, двое – находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.