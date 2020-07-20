Солистка «Старгорода» рассказала о русских народных костюмах

Беседа с исполнительницей проходила накануне Дня этнографа. Татьяна Стаильская отметила, что любовь к русской песне появилась у нее еще в детстве. Любимых композиций у артистки оказалось очень много.

«Я мечтаю сделать этнографический разножанровый концерт. Надеюсь, моя мечта осуществится. Что касается одежды, я – в платье, так как это истинно женский наряд, он несет женскую энергетику. Когда я изучала костюмы, а так как народное творчество - это симбиоз и народной песни, и диалектических костюмов, и праздников, и обрядов - все это имеет огромную смысловую нагрузку. И одежда носилась не просто так. Например, красный цвет – цвет праздника, белый - печали, и каждый человек знал, что определенный момент – это определенная одежда. У меня в гардеробе сейчас очень мало брюк, мне кажется, женщин красят именно платья. У них по традиции всегда было много одежды. В одном она посещала церковь, в другой выходила замуж. Одежда была праздничной, будничной», - делится солистка.

На программу она принесла несколько предметов русской одежды.

«Это свадебный наряд, девушка делала для себя, шила с полгода, он очень пестрый. А вот здесь длинные рукава. Когда девушка выходила замуж, она обязательно должна была плакать – рубашка называется «плакальница». Также я занималась описанием коллекции - у меня более 300 предметов, но все время появляется что-то новое. У меня много головных уборов, поясов, полотенец, есть самовар, две гармошки, три самопряхи, два ткацких станка, два чемодана военных времен. Я планирую большую выставку, потому что у меня много не только костюмов, но и утвари», - пояснила Татьяна Стаильская.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как заинтересовать молодежь и привить любовь к русской национальной культуре, она подчеркнула, что это важно и нужно.

«Я передаю опыт, работаю с детьми. Начинаешь в игровом варианте – незамысловатые песенки о домашних животных, о любви к природе. Или, когда рассказываю о костюмах, о семейных отношениях, это воспринимается с детства – дети впитывают все, как губка. Я устраиваю открытые выставки, куда приходит много молодежи. Иногда они спрашивают меня то, чего я сама не знаю, и мне кажется, что если они задают такие вопросы, то это их интересует. Последний раз у меня была масштабная выставка в центре русско-вокальной хоровой культуры в 2016 году, которую посетили более 1000 человек, преимущественно школьники и студенты», - рассказала исполнительница.

Она отметила, что готова открыто делиться своими знаниями, было бы желание у молодого поколения.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.