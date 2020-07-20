print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +25
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+25 оС

$ 71 р

€ 82 р

16:34
20.07.2020г.
Солистка «Старгорода» рассказала о русских народных костюмах

Солистка «Старгорода» рассказала о русских народных костюмах

Пн, 20.07.20 15:22
Просмотров: 210

Солистка пензенского ансамбля «Старгород» и центра русской вокально-хоровой культуры Татьяна Стаильская в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказала о русской культуре и своей богатой коллекции  старинных вещей.

Беседа с исполнительницей проходила накануне Дня этнографа. Татьяна Стаильская отметила, что любовь к русской песне появилась у нее еще в детстве. Любимых композиций у артистки оказалось очень много.

«Я мечтаю сделать этнографический разножанровый концерт. Надеюсь, моя мечта осуществится. Что касается одежды, я – в платье, так как это истинно женский наряд, он несет женскую энергетику. Когда я изучала костюмы, а так как народное творчество - это симбиоз и народной песни, и диалектических костюмов, и праздников, и обрядов - все это имеет огромную смысловую нагрузку. И одежда носилась не просто так. Например, красный цвет – цвет праздника, белый - печали, и каждый человек знал, что определенный момент – это определенная одежда. У меня в гардеробе сейчас очень мало брюк, мне кажется, женщин красят именно платья. У них по традиции всегда было много одежды. В одном она посещала церковь, в другой выходила замуж. Одежда была праздничной, будничной», - делится солистка.

На программу она принесла несколько предметов русской одежды.

«Это свадебный наряд, девушка делала для себя, шила с полгода, он очень пестрый. А вот здесь длинные рукава. Когда девушка выходила замуж, она обязательно должна была плакать – рубашка называется «плакальница». Также я занималась описанием коллекции - у меня более 300 предметов, но все время появляется что-то новое. У меня много головных уборов, поясов, полотенец, есть самовар, две гармошки, три самопряхи, два ткацких станка, два чемодана военных времен. Я планирую большую выставку, потому что у меня много не только костюмов, но и утвари», - пояснила Татьяна Стаильская.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как заинтересовать молодежь и привить любовь к русской национальной культуре, она подчеркнула, что это важно и нужно.

«Я передаю опыт, работаю с детьми. Начинаешь в игровом варианте – незамысловатые песенки о домашних животных, о любви к природе. Или, когда рассказываю о костюмах, о семейных отношениях, это воспринимается с детства – дети впитывают все, как губка. Я устраиваю открытые выставки, куда приходит много молодежи. Иногда они спрашивают меня то, чего я сама не знаю, и мне кажется, что если они задают такие вопросы, то это их интересует. Последний раз у меня была масштабная выставка в центре русско-вокальной хоровой культуры в 2016 году, которую посетили более 1000 человек, преимущественно школьники и студенты», - рассказала исполнительница.

Она отметила, что готова открыто делиться своими знаниями, было бы желание у молодого поколения.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.

Читайте также:
Валерий Лидин примет участие в заседании Госдумы РФ
16:06
В Пензу прибыла гуманитарная помощь из Китая на 17 тысяч долларов
16:02
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс