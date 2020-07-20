В Бессоновском районе в ДТП пострадали четыре человека

ДТП произошло на автодороге «Чемодановка - Пазелки» в районе села Лопуховка. 19 июля Opel съехал с дороги и врезался в дерево. Женщину-водителя из искореженного авто пришлось доставать спасателям, ее увезли врачи «скорой». Еще троим пострадавшим также была оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД просят жителей региона быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим. Кроме того, водителям советуют не отвлекаться на гаджеты и другие предметы, чтобы не попасть в аварию.