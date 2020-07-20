Стало известно, кто первым получит вакцину от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, кто получит вакцину от коронавируса первым. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что это будут люди из группы риска. Дмитрий Песков также считает, что в целом говорить о вакцинации населения еще рано, необходимо дождаться конца испытаний препарата.

«Несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования», — отметил он.