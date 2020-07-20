Пензенская область - на втором месте в ПФО по числу выздоровевших от Covid-19

Представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Валерия Исакова в рассказал о новых статистических данных по Covid-19 в Пензенской области.

Так, число выявленных заболевших на 100 тыс. человек в регионе за неделю выросло с 431,6 до 451. Область по-прежнему находится на шестом месте в ПФО по данному показателю, занимает седьмое место в округе по общему числу выявленных случаев COVID-19 и второе место по числу выздоровевших.

По состоянию на 20 июля - в регионе 6 028 заболевших и 5 269 выздоровевших. За весь период пандемии скончались 73 человека.

В Приволжском федеральном округе, по данным ИЦК, самые высокие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения на этой неделе зафиксированы в Нижегородской области – 673, Ульяновской области – 634,3, Марий Эл – 515. Самый низкий показатель в Татарстане - 134,9 на 100 тыс. человек.

В пятерку регионов с наибольшим числом выявленных заболевших коронавирусом вошли Нижегородская область – 21814, Саратовская область - 8349, Ульяновская область - 7927, Самарская область - 6380, Республика Башкортостан - 6348. Наименьшее количество заболевших сохраняется в Удмуртской Республике – 2 079 человек.

По количеству выздоровевших лидирует Нижегородская область – 15 993, как и по числу летальных случаев – 340 человек. Меньше всего умерших - в Татарстане и Удмуртии: за весь период пандемии в каждом регионе скончались 19 человек.