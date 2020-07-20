В Пензу прибыла гуманитарная помощь из Китая на 17 тысяч долларов

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20 июля в Пензу прибыла медицинская гуманитарная помощь от китайской провинции Ганьсу.
Как сообщает пресс-служба мэрии, это уже второй гуманитарный груз из КНР. В него входят более 16 тыс. масок, 3000 пар хирургических перчаток и 100 штук медицинских защитных очков. Общая стоимость составила более 17 тыс. долларов.
«Средства для борьбы с инфекцией будут направлены в учреждения образования и социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку средств индивидуальной защиты», - отметили в горадминистрации.