В Пензу прибыла гуманитарная помощь из Китая на 17 тысяч долларов

Как сообщает пресс-служба мэрии, это уже второй гуманитарный груз из КНР. В него входят более 16 тыс. масок, 3000 пар хирургических перчаток и 100 штук медицинских защитных очков. Общая стоимость составила более 17 тыс. долларов.

«Средства для борьбы с инфекцией будут направлены в учреждения образования и социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку средств индивидуальной защиты», - отметили в горадминистрации.